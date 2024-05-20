Мене позбавляють права здобути олімпійську ліцензію — Коб звернулася до вболівальників

Титулована українська боксерка Тетяна Коб звернулася до вболівальників через те, що замість неї на олімпійський ліцензійний турнір відправлять Ярославу Маринчук.

Про це Коб написала в Instagram.

«На даний момент знаходжусь на навчально тренувальному зборі, де готуюсь до ліцензійного турніру, який відбудеться у Бангкоку, Тайланд. Під час навчально-тренувального збору були проведені попередні поєдинки за допуск на ліцензійний турнір, де я отримала перемогу, але рішення тренерської ради віддають перевагу моїй суперниці та спаринг-партнеру Ярославі Маринчук.

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Таким рішенням позбавляють мене права брати участь у ліцензійному турнірі на здобуття олімпійської ліцензії. Прошу розібратись у даній ситуації і не допускати порушень і несправедливостей у суддівстві та рішеннях тренерського складу», - написала Коб.

Зазначимо, що Коб є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2010 року, а також тричі призеркою європейської першості. Тетяна завоювала золото 2009-го в Миколаєві, срібло в Софії у 2016 та бронзову нагороду в іспанському Алькобендасі на ЧЄ-2019.

Нагадаємо, що Олімпійський ліцензійний турнір відбудеться в Таїланді з 21 травня по 3 червня.