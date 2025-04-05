Президентка ФЛАУ прокоментувала скандальні висловлювання Кравчука

Президенка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха прокоментувала сексистські висловлювання українського стрибуна в висоту Вадима Кравчука.

Слова Саладухи наводить пресслужба ФЛАУ.

"Вважаю висловлювання легкоатлета Вадима Кравчука щодо жінок у спорті неприпустимими та ганебними. Обовʼязково реагуватимемо на це на рівні відповідних комісій та комітетів. Від себе ж зазначу, що спорт – це не про стать, а про прагнення, талант і силу духу. Жінки й чоловіки стикаються з однаковими викликами – болем поразок, радістю перемог, роками самовідданої праці. Але історично жінкам доводилося долати ще й бар’єри упередженості, доводячи, що вони не менш гідні.

Сьогодні їхні досягнення надихають світ, створюючи приклади для майбутніх поколінь. У спорті немає другорядних ролей – кожна спортсменка й кожен спортсмен формують його велич, бо саме різноманіття робить спорт сильнішим", – заявила Саладуха.