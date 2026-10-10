Саладуха відмовилася балотуватися до Ради World Athletics та підтримала Ліщинську

Президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха повідомила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах до Ради World Athletics.

У дописі в Фейсбук Саладуха пояснила рішення навантаженням у парламенті та Федерації.

"Кожен із цих напрямків у час війни потребує щоденної роботи та конкретних результатів. Для мене принципово не збирати посади, а виконувати взяті зобов'язання", – написала Саладуха.

Водночас вона наголосила, що продовжить міжнародну роботу, зокрема протидію поверненню росіян до світової легкої атлетики, залучення допомоги для українських спортсменів і тренерів та підтримки для відновлення спортивної інфраструктури.

Саладуха підтримала кандидатуру срібної призерки Олімпійських ігор Ірини Ліщинської, яку також підтримала Рада ФЛАУ.

"Свій голос у Раді World Athletics Україна повинна мати обов'язково. Тому я солідарна з кандидатурою Ірини Ліщинської", – зазначила вона.

Раніше Ольга Саладуха назвала три причини провалу синьо-жовтої збірної, яка завершила Олімпійські ігри-2026 без жодної нагороди.