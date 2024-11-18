Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Йде на новий рекорд? Наставниця Магучіх показала відео з тренувань Ярослави

Богдан Войченко — 18 листопада 2024, 18:06
Instagram
Йде на новий рекорд? Наставниця Магучіх показала відео з тренувань Ярослави

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх не зупиняється на досягнутому, тому продовжує активно працювати на тренуваннях.

Тренерка Тетяна Степанова опублікувала відео у соцмережах, на якому художня гімнастка Маргарита Кулібаба тренується разом із зірковою легкоатлеткою.

Раніше Ярослава назвала свої наступні цілі, яких вона буде прагнути досягти у наступному сезоні.

Читайте також :
Фото Гармонія успіху: Магучіх у відвертому вбранні взяла участь в атмосферній фотосесії

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.

Легка атлетика Ярослава Магучіх