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Гармонія успіху: Магучіх у відвертому вбранні взяла участь в атмосферній фотосесії

Богдан Войченко — 16 листопада 2024, 12:18
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Гармонія успіху: Магучіх у відвертому вбранні взяла участь в атмосферній фотосесії

Зіркова легкоатлетка Ярослава Магучіх знову зачаровує своїх фанатів у соцмережах неймовірними фото.

Цього разу українська легкоатлетка здивувала шикарними світлинами у доволі відвертому вбранні у нещодавній фотосесії.

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"Для нас ці світлини стали спільною подорожжю у світ балансу між рішучістю й ніжністю. Ярослава для мене – це втілення цієї гармонії, а на підтвердження моїх слів сьогодні НОК України нагородив Ярославу нагородою у номінації "Гармонія успіху".

І я щиро вважаю, що її успіх – це гармонія думок, фізичних можливостей і таланту", – прокоментувала зйомку фотограф Еліз Кулаковська.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.

Легка атлетика Ярослава Магучіх