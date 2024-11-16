Гармонія успіху: Магучіх у відвертому вбранні взяла участь в атмосферній фотосесії
Зіркова легкоатлетка Ярослава Магучіх знову зачаровує своїх фанатів у соцмережах неймовірними фото.
Цього разу українська легкоатлетка здивувала шикарними світлинами у доволі відвертому вбранні у нещодавній фотосесії.
"Для нас ці світлини стали спільною подорожжю у світ балансу між рішучістю й ніжністю. Ярослава для мене – це втілення цієї гармонії, а на підтвердження моїх слів сьогодні НОК України нагородив Ярославу нагородою у номінації "Гармонія успіху".
І я щиро вважаю, що її успіх – це гармонія думок, фізичних можливостей і таланту", – прокоментувала зйомку фотограф Еліз Кулаковська.
Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.