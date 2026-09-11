Збірна США виграла перше "золото" абсолютного чемпіонату світу-2026
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У суботу, 11 вересня, на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики розіграли комплект медалей у змішаній естафеті 4х100 метрів, де чемпіоном стала команда США.
Результат американців склав 39.64 сек, що стало особистим рекордом команди у цій дисципліні.
"Срібло" вибороли представники Ямайки, а бронзовим призером стала Велика Британія.
Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки
Змішана естафета 4х100 м
- США – 39.64 с
- Ямайка – 39.72 с
- Велика Британія – 40.26 с