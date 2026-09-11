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Збірна США виграла перше "золото" абсолютного чемпіонату світу-2026

Олексій Мурзак — 11 вересня 2026, 20:31
Збірна США виграла перше золото абсолютного чемпіонату світу-2026
Getty Images

У суботу, 11 вересня, на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики розіграли комплект медалей у змішаній естафеті 4х100 метрів, де чемпіоном стала команда США.

Результат американців склав 39.64 сек, що стало особистим рекордом команди у цій дисципліні.

"Срібло" вибороли представники Ямайки, а бронзовим призером стала Велика Британія.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки

Змішана естафета 4х100 м

  1. США – 39.64 с
  2. Ямайка – 39.72 с
  3. Велика Британія – 40.26 с
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