Збірна США виграла перше "золото" абсолютного чемпіонату світу-2026

У суботу, 11 вересня, на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики розіграли комплект медалей у змішаній естафеті 4х100 метрів, де чемпіоном стала команда США.

Результат американців склав 39.64 сек, що стало особистим рекордом команди у цій дисципліні.

"Срібло" вибороли представники Ямайки, а бронзовим призером стала Велика Британія.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетки

Змішана естафета 4х100 м

США – 39.64 с Ямайка – 39.72 с Велика Британія – 40.26 с