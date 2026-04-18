World Marathon Majors: розклад марафонів 2026 року

Марафоном у Токіо 1 березня стартував традиційний World Marathon Majors – найпрестижніша серія світовиз легкоатлетичних марафонів.

Загалом до серії входять 7 марафонів – від найстарішого Бостонського, який уперше було проведено ще наприкінці 10 сторіччя, у 1897 році – до наймолодшого Сіднейського, який бере свою історію на початку 21 сторіччя, а до світової серії Мейджорів доєднався лише у 2024 році.

Розклад найпрестижніших світових марафонів на 2026 рік

Токіо – 1 березня;

Бостон – 20 квітня;

Лондон – 26 квітня;

Сідней – 30 серпня;

Берлін – 27 вересня;

Чикаго – 11 жовтня;

Нью-Йорк – 1 листопада.

Нагадаємо, у марафонах традиційно беруть участь як спорстмени-професіонали найвищого світового рівня, так і любителі. Переможцями Токійського марафону-2026 стали ефіопець Тадесе Такеле – у чоловіків та кенійка Бриджит Косгей – жінок. Єдиний українець Геннадій Зеленський подолав дистанцію 42,195 км за 2 години, 28 хвилин і 15 секунд, посівши 184 місце.