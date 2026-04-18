World Marathon Majors: розклад марафонів 2026 року
Марафоном у Токіо 1 березня стартував традиційний World Marathon Majors – найпрестижніша серія світовиз легкоатлетичних марафонів.
Загалом до серії входять 7 марафонів – від найстарішого Бостонського, який уперше було проведено ще наприкінці 10 сторіччя, у 1897 році – до наймолодшого Сіднейського, який бере свою історію на початку 21 сторіччя, а до світової серії Мейджорів доєднався лише у 2024 році.
Розклад найпрестижніших світових марафонів на 2026 рік
- Токіо – 1 березня;
- Бостон – 20 квітня;
- Лондон – 26 квітня;
- Сідней – 30 серпня;
- Берлін – 27 вересня;
- Чикаго – 11 жовтня;
- Нью-Йорк – 1 листопада.
Нагадаємо, у марафонах традиційно беруть участь як спорстмени-професіонали найвищого світового рівня, так і любителі. Переможцями Токійського марафону-2026 стали ефіопець Тадесе Такеле – у чоловіків та кенійка Бриджит Косгей – жінок. Єдиний українець Геннадій Зеленський подолав дистанцію 42,195 км за 2 години, 28 хвилин і 15 секунд, посівши 184 місце.