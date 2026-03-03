Такеле другий рік поспіль виграв Токійський марафон, Зеленський не потрапив до чільної сотні
1 березня в Токіо відбувся 20-й Токійський марафон – перший з семи марафонів-мейджорів сезону. Перемогу в чоловічому забігу здобув ефіопець Тадесе Такеле, у жіночому – кенійка Бриджит Косгей.
23-річний Такеле, який виступав у статусі чинного чемпіона, провів тактичний біг: до половини дистанції тримався у групі, коли лідирував японський бігун Рюити Хасимото, який у підсумку залишився без нагороди.
На 36,5 км групу лідерів сформували Такеле та троє кенійців – Джеффрі Тороитич, Александер Мутисо Муньяо та Даніель Матейко. На останньому кілометрі Мутисо Муньяо прискорився, але Такеле зробив ривок і першим перетнув фініш, показавши результат 2:03:37.
У підсумку трійку призерів розділила менше ніж секунда: Тороитич виграв срібну нагороду, а Мутисо Муньяо став бронзовим призером. Матейко ж фінішував на прикрому четвертому місці, програвши Такеле лише 7 секунд.
Єдиний українець Геннадій Зеленський подолав дистанцію 42,195 км за 2 години, 28 хвилин і 15 секунд, посівши 184 місце.
Токійський марафон 2026. Чоловіки
- 1. 🥇 Тадесе Такеле (Ефіопія) – 2:03:37
- 2. 🥈 Джеффрі Тороитич (Кенія) +0:00
- 3. 🥉 Александер Мутисо (Кенія) +0:01
- 4. Даніель Матейко (Кенія) +0:07
- 5. Муктар Едріс (Ефіопія) +0:30
- 6. Іліасс Ауані (Італія) +0:49
- 7. Селемон Барега (Ефіопія) +1:23
- 8. Сейфу Тура (Ефіопія) +1:25
- 9. Вінсент Кіпкемой Нгетіч (Кенія) +1:44
- 10. Шіфера Тамру (Ефіопія) +2:19
- ...
- 184. Геннадій Зеленський (Україна) +24:38
У жінок контактної боротьби за перемогу на фініші не вийшло, оскільки вже на 35-му кілометрів Бриджит Косгей прискорилася та в підсумку відірвалася від суперниць. Останні 7 км вона пробігла самостійно й фінішувала за 2:14:29.
Зазначимо, що Косгей є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020, які проходили у столиці Японії. Це її другий тріумф у Токійському марафоні, раніше вона його вигравала у 2022 році з часом 2:16:02.
Компанію 32-річній кенійці на п'єдесталі пошани склали представниці Ефіопії Бертукан Велде та Хаві Фейса. Остання на заключних метрах дистанції в боротьбі за "бронзу" випередила землячку Сутуме Асефа Кебеде.
Токійський марафон 2026. Жінки
- 1. 🥇 Бриджит Косгей (Кенія) 2:14:29
- 2. 🥈 Бертукан Велде (Ефіопія) +2:07
- 3. 🥉 Хаві Фейса (Ефіопія) +3:10
- 4. Сутуме Асефа Кебеде (Ефіопія) +3:10
- 5. Мегерту Алему (Ефіопія) +4:21
- 6. Віола Чепту (Кенія) +4:36
- 7. Меставут Фікір (Ефіопія) +5:31
- 8. Аберу Аяна (Ефіопія) +6:01
- 9. Паскалія Джепкогей (Кенія) +7:10
- 10. Ай Хозода (Японія) +9:10
Також зазначимо, що у чоловічому марафоні взяли участь 424 спортсмени, тоді як у жіночому – 235.
Наступним мейджором у календарі сезону-2026 є Бостонський марафон, що пройде 20 квітня.