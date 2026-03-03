Такеле другий рік поспіль виграв Токійський марафон, Зеленський не потрапив до чільної сотні

1 березня в Токіо відбувся 20-й Токійський марафон – перший з семи марафонів-мейджорів сезону. Перемогу в чоловічому забігу здобув ефіопець Тадесе Такеле, у жіночому – кенійка Бриджит Косгей.

23-річний Такеле, який виступав у статусі чинного чемпіона, провів тактичний біг: до половини дистанції тримався у групі, коли лідирував японський бігун Рюити Хасимото, який у підсумку залишився без нагороди.

На 36,5 км групу лідерів сформували Такеле та троє кенійців – Джеффрі Тороитич, Александер Мутисо Муньяо та Даніель Матейко. На останньому кілометрі Мутисо Муньяо прискорився, але Такеле зробив ривок і першим перетнув фініш, показавши результат 2:03:37.

У підсумку трійку призерів розділила менше ніж секунда: Тороитич виграв срібну нагороду, а Мутисо Муньяо став бронзовим призером. Матейко ж фінішував на прикрому четвертому місці, програвши Такеле лише 7 секунд.

Єдиний українець Геннадій Зеленський подолав дистанцію 42,195 км за 2 години, 28 хвилин і 15 секунд, посівши 184 місце.

Токійський марафон 2026. Чоловіки

1. 🥇 Тадесе Такеле (Ефіопія) – 2:03:37

2. 🥈 Джеффрі Тороитич (Кенія) +0:00

3. 🥉 Александер Мутисо (Кенія) +0:01

4. Даніель Матейко (Кенія) +0:07

5. Муктар Едріс (Ефіопія) +0:30

6. Іліасс Ауані (Італія) +0:49

7. Селемон Барега (Ефіопія) +1:23

8. Сейфу Тура (Ефіопія) +1:25

9. Вінсент Кіпкемой Нгетіч (Кенія) +1:44

10. Шіфера Тамру (Ефіопія) +2:19

...

184. Геннадій Зеленський (Україна) +24:38

У жінок контактної боротьби за перемогу на фініші не вийшло, оскільки вже на 35-му кілометрів Бриджит Косгей прискорилася та в підсумку відірвалася від суперниць. Останні 7 км вона пробігла самостійно й фінішувала за 2:14:29.

Getty Images

Зазначимо, що Косгей є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020, які проходили у столиці Японії. Це її другий тріумф у Токійському марафоні, раніше вона його вигравала у 2022 році з часом 2:16:02.

Компанію 32-річній кенійці на п'єдесталі пошани склали представниці Ефіопії Бертукан Велде та Хаві Фейса. Остання на заключних метрах дистанції в боротьбі за "бронзу" випередила землячку Сутуме Асефа Кебеде.

Токійський марафон 2026. Жінки

1. 🥇 Бриджит Косгей (Кенія) 2:14:29

2. 🥈 Бертукан Велде (Ефіопія) +2:07

3. 🥉 Хаві Фейса (Ефіопія) +3:10

4. Сутуме Асефа Кебеде (Ефіопія) +3:10

5. Мегерту Алему (Ефіопія) +4:21

6. Віола Чепту (Кенія) +4:36

7. Меставут Фікір (Ефіопія) +5:31

8. Аберу Аяна (Ефіопія) +6:01

9. Паскалія Джепкогей (Кенія) +7:10

10. Ай Хозода (Японія) +9:10

Також зазначимо, що у чоловічому марафоні взяли участь 424 спортсмени, тоді як у жіночому – 235.

Наступним мейджором у календарі сезону-2026 є Бостонський марафон, що пройде 20 квітня.