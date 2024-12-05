Призові та гроші від Puma і Omega: скільки Магучіх заробила за 2024 рік

Новоспечена найкраща легкоатлетка світу 2024 року Ярослава Магучіх заробила за рік від 500 000 до 900 000 доларів.

Про заробітки олімпійської чемпіонки в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів її менеджер.

За всі свої перемоги та здобутки в 2024 році 23-річна українка отримала 265 000 доларів.

Вона також заробляє за рахунок спонсорських контрактів з виробником спортивних товарів Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.

За їхню рекламу Магучіх отримує в рік близько 280 000 – 640 000 доларів.

Також зазначається, що саме через Ярославу Puma у 2023 році підписала довгостроковий контракт з Федерацією легкої атлетики України.

Бренд не хотів, щоб українка у виступала на офіційних змаганнях у формі конкурентів.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх планує оновити свій світовий рекорд, який вона встановила минулого літа.