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Призові та гроші від Puma і Omega: скільки Магучіх заробила за 2024 рік

Олексій Погорелов — 5 грудня 2024, 18:55
Призові та гроші від Puma і Omega: скільки Магучіх заробила за 2024 рік
Ярослава Магучіх
Instagram Ярослави Магучіх

Новоспечена найкраща легкоатлетка світу 2024 року Ярослава Магучіх заробила за рік від 500 000 до 900 000 доларів.

Про заробітки олімпійської чемпіонки в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів її менеджер.

За всі свої перемоги та здобутки в 2024 році 23-річна українка отримала 265 000 доларів.

Вона також заробляє за рахунок спонсорських контрактів з виробником спортивних товарів Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.

За їхню рекламу Магучіх отримує в рік близько 280 000 – 640 000 доларів.

Також зазначається, що саме через Ярославу Puma у 2023 році підписала довгостроковий контракт з Федерацією легкої атлетики України.

Бренд не хотів, щоб українка у виступала на офіційних змаганнях у формі конкурентів.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх планує оновити свій світовий рекорд, який вона встановила минулого літа.

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