Солідно покращив попередній рекорд: британський атлет пробіг Австралію за 35 днів

Британський спортсмен Вільям Гудж за 35 днів пробіг усю територію Австралії (3 800 км), встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє The Guardian.

Це на чотири дні швидше, ніж у попереднього рекордсмена Кріса Тернбулла, який подолав 3 800 км за 39 днів у 2023 році.

31-річний Гудж вирушив з пляжу Коттеслоу 15 квітня та дістався пляжу Бонді 19 травня.

"Я не спав ночами, і в мене був сильний біль у кістках. Деякі нігті на ногах відвалилися, а один палець гниє, мабуть, десь тиждень. Як не дивно, з колінами все добре. "Я бачив усіх ваших відомих тварин, окрім акул та крокодилів, але, на жаль, багато з них лежали мертвими на узбіччі дороги", – поділився він враженнями після фінішу.

Після перетину фінішної лінії йому вручили букет квітів, які він поклав на березі на згадку про свою покійну матір Аманду, яка померла від раку у 2018 році. Протягом усього забігу Гудж збирав гроші для Австралійської ради з боротьби з раком на честь своєї матері.

"Вона була найособливішою людиною в моєму житті… вона померла сім з половиною років тому від раку", – додав Гудж.

Нагадаємо, італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.