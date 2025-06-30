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Саладуха: Ми понизилися в класі, але це не поразка

Олег Дідух — 30 червня 2025, 12:32
Саладуха: Ми понизилися в класі, але це не поразка
Ольга Саладуха
ФЛАУ

Президент Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха підбила підсумки виступу національної збірної на командному чемпіонаті Європи-2025.

Слова Саладухи наводить пресслужба Федерації легкої атлетики України.

"Найголовніше, що ми побачили, – у команди є характер! Є бажання виходити на старт і боротися до останнього. Ми понизилися в дивізіоні, це прикро, але це не поразка. Це етап нашого шляху. Ми приїхали на змагання молодою командою, спортсменам було нелегко стартувати одразу проти олімпійських чемпіонів і зірок світової легкої атлетики.

Так, ми ще молода команда. Але у нас є те, чого не навчиш – дух, віра й бажання бути сильнішими. Ми їдемо додому з розумінням того, що майбутнє – за цими людьми. Це спортсмени, які буду рости, прогресувати й дуже скоро стануть командою переможців. У нас є майбутнє, і ми готові його творити", – заявила Саладуха.

Нагадаємо, Україна завершила чемпіонат на 14 місці з 16 команд і вилетіла з елітного дивізіону.

Легка атлетика Ольга Саладуха Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2025

Ольга Саладуха

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