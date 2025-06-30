Саладуха: Ми понизилися в класі, але це не поразка

Президент Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха підбила підсумки виступу національної збірної на командному чемпіонаті Європи-2025.

Слова Саладухи наводить пресслужба Федерації легкої атлетики України.

"Найголовніше, що ми побачили, – у команди є характер! Є бажання виходити на старт і боротися до останнього. Ми понизилися в дивізіоні, це прикро, але це не поразка. Це етап нашого шляху. Ми приїхали на змагання молодою командою, спортсменам було нелегко стартувати одразу проти олімпійських чемпіонів і зірок світової легкої атлетики.

Так, ми ще молода команда. Але у нас є те, чого не навчиш – дух, віра й бажання бути сильнішими. Ми їдемо додому з розумінням того, що майбутнє – за цими людьми. Це спортсмени, які буду рости, прогресувати й дуже скоро стануть командою переможців. У нас є майбутнє, і ми готові його творити", – заявила Саладуха.