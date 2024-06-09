Корсун та Красуцька виступили у фіналі чемпіонату Європи в потрійному стрибку

Українки Ольга Корсун та Анна Красуцька завершили виступ у фіналі чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

Красуцька під час третьої спроби показала свій найкращий результат у фіналі 13.71 м. Корсун змогла стрибнути на 13,69 м. У підсумку українки посіли 11-те та 12-те місце.

Чемпіонкою Європи стала іспанка Ана Пелетейро-Компаоре. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо-2020 стрибнула на 14.85 м.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики

Рим, Італія

Потрійний стрибок

Фінал, 9 червня

1. Ана Пелетейро-Компаоре (Іспанія) – 14.85 м

2. Туба Данишмаз (Туреччина) – 14.57 м



3. Ілліоніс Гійом (Франція) – 14.43 м



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11. Анна Красуцька (Україна) – 13.71 м



12. Ольга Корсун (Україна) – 13.69 м

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)