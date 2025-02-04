Триразова олімпійська чемпіонка вирішила пропустити чемпіонат Європи та світу в приміщенні

Триразова олімпійська чемпіонка по семиборству бельгійка Нафі Тіам вирішила пропустити чемпіонат Європи та світу в приміщенні.

Про це повідомляє HNLbe.

Чемпіонат Європи пройде з 6 до 9 березня в нідерландському Апелдорні. Світова першість запланована на 21-23 березня в китайському Нанкіні.

Вона хоче повністю зосередитися на Чемпіонаті світу на відкритому повітрі в Токіо у вересні. Через цю причину світову першість у приміщенні пропустить і шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс.

Титул чемпіона світу в закритих приміщеннях — єдиний титул, якого досі немає в трофейній шафі спортсменки.

Вона вигравала золото на Іграх у Ріо, Токіо та Парижі. Також вона двічі тріумфувала на чемпіонаті світу та тричі ставала чемпіонкою Європи.