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Кохан виборов "срібло" на етапі Континентального туру в Брешії

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 16:37
Кохан виборов срібло на етапі Континентального туру в Брешії
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український метальник молота Михайло Кохан посів друге місце на бронзовому етапі Континентального туру, який відбувся в італійській Брешії.

Найкращою для українця стала друга спроба, у якій він відправив снаряд на 78.78 м. Однак перевершити результат чинного чемпіона Європи угорця Бенце Галаша Кохану не вдалося: суперник спочатку показав 79.94 м, а згодом закріпив лідерство кидком на 80.67 м.

Трійку призерів замкнув німець Сорен Клозе з результатом 76.41 м.

Підсумкові результати:

  1. Бенце Галаш (Угорщина) – 80.67 м
  2. Михайло Кохан (Україна) – 78.78
  3. Сорен Клозе (Німеччина) – 76.41

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув для України бронзу у метанні молота на чемпіонаті Європи, де він показв результат 79,49 м.

Михайло Кохан

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