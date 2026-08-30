Кохан виборов "срібло" на етапі Континентального туру в Брешії

Український метальник молота Михайло Кохан посів друге місце на бронзовому етапі Континентального туру, який відбувся в італійській Брешії.

Найкращою для українця стала друга спроба, у якій він відправив снаряд на 78.78 м. Однак перевершити результат чинного чемпіона Європи угорця Бенце Галаша Кохану не вдалося: суперник спочатку показав 79.94 м, а згодом закріпив лідерство кидком на 80.67 м.

Трійку призерів замкнув німець Сорен Клозе з результатом 76.41 м.

Підсумкові результати:

Бенце Галаш (Угорщина) – 80.67 м Михайло Кохан (Україна) – 78.78 Сорен Клозе (Німеччина) – 76.41

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув для України бронзу у метанні молота на чемпіонаті Європи, де він показв результат 79,49 м.