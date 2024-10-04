Магучіх: Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила про бажання стрибнути на висоту 2.15 метра.

Її слова передає Sport.ua.

"Бажання побити олімпійський рекорд і вписати там українське ім'я є. Скажу так, якщо у 2021-му були взагалі мої перші Олімпійські ігри, то в 2024-му – перші пробні після світового рекорду. Й після них уже починається підготовка до Лос-Анджелеса.

Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2.10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2.15 можна стрибати – є такі сили", – сказала Магучіх.