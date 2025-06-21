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Магучіх прокоментувала другу поспіль поразку від Оліслагерс

Микола Дендак — 21 червня 2025, 08:55
Магучіх прокоментувала другу поспіль поразку від Оліслагерс
Ярослава Магучіх
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі, де рік тому вона побила світовий рекорд. Українка заявила, що їй потрібно ще попрацювати над розбігом.

Слова Магучіх передає Суспільне Спорт.

"Сьогодні були не ті стрибки, на які я очікувала, але нічого. Є над чим працювати. До планки долітала, але щось треба думати та тренуватися. У стрибках у висоту все залежить від розбігу, від перших кроків. Розбіг ми змінили давно, ще рік тому. Але зараз формуються сила і швидкість, які потрібно перенести за відчуттями у правильний бік. Над цим будемо працювати, ще є час.
Насправді тренерка одразу запропонувала після 1.91 м перенести на 1.97 м. Але я вирішила, що треба стрибати на 1.94 м і відчути свій розбіг. Дві спроби [невдалі] зробила, і для мене це було трохи смішно – не та висота, на якій потрібно припускатися таких помилок", – сказала Ярослава.

Нагадаємо, після невдалих спроб на 1,94 метра, українка перенесла спробу на 1,97 м, та підкорила цю висоту. Але взяти 2 метри їй вже не вдалося, на відміну від австралійки Ніколи Оліслагерс.

Зазначимо, що тиждень тому у Стокгольмі найвищий результат також продемонструвала Оліслагерс, підкоривши висоту 2.01 м. Магучіх тоді теж стала другою з результатом 1.99 м.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту Нікола Оліслагерс Діамантова ліга 2025

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