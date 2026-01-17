Дуже неймовірно стрибалося: Магучіх – про свою феєричну перемогу на Меморіалі Дем'янюка

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від своєї перемоги на турнірі імені українського легкоатлета Олексія Дем'янюка, де вона показала найкращий наразі результат сезону в світі, зазначивши, що стрибалося неймовірно.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Дуже неймовірно стрибалося, круто відкривати сезон в Україні. Це вперше за 3 роки я розпочинаю його в Україні. Дуже рада, що побила свій рекорд змагань, сподіваюся, що щороку я підніматиму цю планку все вище і вище. Чому вирішила стартувати в Україні? За майже 4 роки подорожей туди-сюди сумувала за домом, тож цього року підготовку проводжу вдома. Тому відкриття сезону вдома, виступатиму на чемпіонаті України в лютому", – зазначила Ярослава.

Таким чином, Магучіх також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше з 2021 року, коли в Сумах виграла золото зі стрибком на 2,00 метра.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого Ярослава візьме участь у міжнародному турнірі в Німеччині.