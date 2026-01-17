Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Дуже неймовірно стрибалося: Магучіх – про свою феєричну перемогу на Меморіалі Дем'янюка

Олексій Мурзак — 17 січня 2026, 22:35
Дуже неймовірно стрибалося: Магучіх – про свою феєричну перемогу на Меморіалі Дем'янюка
Ярослава Магучіх
Dan Vernon for World Athletics

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від своєї перемоги на турнірі імені українського легкоатлета Олексія Дем'янюка, де вона показала найкращий наразі результат сезону в світі, зазначивши, що стрибалося неймовірно.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Дуже неймовірно стрибалося, круто відкривати сезон в Україні. Це вперше за 3 роки я розпочинаю його в Україні. Дуже рада, що побила свій рекорд змагань, сподіваюся, що щороку я підніматиму цю планку все вище і вище.

Чому вирішила стартувати в Україні? За майже 4 роки подорожей туди-сюди сумувала за домом, тож цього року підготовку проводжу вдома. Тому відкриття сезону вдома, виступатиму на чемпіонаті України в лютому", – зазначила Ярослава.

Таким чином, Магучіх також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше з 2021 року, коли в Сумах виграла золото зі стрибком на 2,00 метра.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого Ярослава візьме участь у міжнародному турнірі в Німеччині.

Легка атлетика Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Магучіх з найкращим результатом сезону у світі перемогла на турнірі імені Олексія Дем'янюка
Приходьте підтримати у Львові: Магучіх оголосила про початок нового сезону у легкій атлетиці
Підкорила мережу неймовірною харизмою: Магучіх зачарувала фанатів зимовим танцем
Магучіх назвала найголовніший турнір у 2026 році
Львів та Карлсруе: Магучіх – про перші турніри у 2026 році

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік