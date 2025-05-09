Прогресую крок за кроком, – Магучіх задоволена перемогою з найкращим результатом сезону в Досі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася своїми враженнями від виступу на комерційному турнірі What Gravity Challenge, який проходив у Досі.

Слова 23-річної українки наводить Суспільне.

Сьогодні, 9 травня, Магучіх стала переможницею турніру, де вона також встановила найкращий результат поточного сезону.

Говорячи після завершення змагань, Ярослава не приховувала свого задоволення поступовим прогресом, який вона робить по ходу кампанії.

"Задоволена цим результатом. Він демонструє, що я прогресую крок за кроком. Я починала літній сезон з 1.97 метри, тепер – 2.02 метри. Публіка нас підтримувала: і коли ми перелітали, і коли були невдалі спроби, але це мотивує тебе стрибати далі. Я рада, що показала рекорд сезону. І це тепер рекорд турніру", – сказала Магучіх.

Разом з олімпійською чемпіонкою 2024 року виступала ще й Юлія Левченко, яка з найкращим персональним результатом сезону здобула "бронзу".

Нагадаємо, що виступ Ярослави Магучіх на турнірі What Gravity Challenge проходив не зовсім за планом: через помилку організаторів українка ледь не втратила перемогу.