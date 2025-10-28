Уперше з цим зіткнулася: Магучіх пояснила результати минулого сезону

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вважає, що через травму, втому та вигорання не змогла показати свій максимум у цьому році.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Сергію Аллахвердяну.

"Чому максимум 2,02? Насправді все почалося що з зими, з задньої поверхні стегна. Я почала зимовий сезон і так і не завершила його. Тобто, в мене не було переходу: зимовий сезон завершено – літній почався. Йшло все добре, і до Польщі якраз я трішки травмувалася – розтягнення задньої поверхні стегна. І ми багато обсягу роботи, яку мали виконати, не виконали через це. Але я дуже рада, що ми все ж таки прийшли до цього результату 2,02 і до бронзової медалі з результатом 1,97, тому що щоб був результат, повинно все скластися – і фізично, і психологічно. Цього року це не склалося так у нас, але нічого, це досвід", – сказала легкоатлетка.

Також Ярослава зізналася, що вперше в житті в неї сталося професійне вигорання.

"Перш за все, це те, що я зіткнулася з тим, що в мене було відчуття, що я знаю, що я роблю – відчуття стрибка, технічний момент, що мені здається, що я роблю так і роблю все це правильно. Але потім, коли ми розмовляли з тренером, потім я дивилася відео – і розумію, що це взагалі не так, як у моїй голові відбувається. Я перший раз відчула, що просто не хочу йти на тренування. Ти виходиш тільки тому, що знаєш: без роботи нічого не вийде. Три роки поспіль – збори, змагання, перельоти, місяць удома, і морально сил трохи не вистачило", – розповіла Ярослава.

Нагадаємо, у 2025 році Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.