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Магучіх назвала основну ціль після перемоги на етапі Діамантової ліги

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 00:12
Магучіх назвала основну ціль після перемоги на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська стрибуна у висоту Ярослава Магучіх після перемоги на першому етапі Діамантової ліги заявила, що її мета у цьому році – захист титулу чемпіонки світу.

Цитує спортсменку ФЛАУ.

"Дуже щаслива відкрити сезон перемогою. Це хороший знак для мене. Мені важливо, не відчувати болю, й зараз упевнена, що добре відновилася.

Сподіваюся, на наступній Діамантовій лізі результат буде вищим. А головна мета на цей сезон – захистити титул чемпіонки світу. При цьому друга ціль – насолоджуватися атмосферою і спортом", – розповіла Магучіх.

Нагадаємо, для перемоги 23-річній українці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).

Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї. Розклад Діамантової ліги-2025 – за посиланням.

Нагадаємо, торік на етапі в Парижі, Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд, узявши 2,10 м.

Ярослава Магучіх Діамантова ліга 2025

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