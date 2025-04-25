Магучіх: Я повністю відновилася після травми

Українська стрибуна у висоту Ярослава Магучіх поділилася очікуваннями від літнього сезону 2025 року напередодні стартового етапу Діамантової ліги в китайському Сямені.

Олімпійську чемпіонку Парижу цитує Суспільне.

"2024 рік був фантастичним, чудовим роком у моїй кар'єрі. Але я маю бути готовою до того, щоб перегорнути цю сторінку, бути готовою до наступного сезону. Хочу стати кращою та стрибати так високо, наскільки можу. Почуваюся добре, чекаю етапу в Сямені, бо він відкриє для мене літній сезон. З нетерпінням очікую на те, щоб позмагатися з дівчатами, атмосфера буде конкурентною. Побачимо, що вийде.

Звісно, що головним турніром буде чемпіонат світу в Японії, тож я буду на ньому зосереджена. Сподіваюся, що буду у формі впродовж всього сезону. Після чемпіонату Європи в приміщенні у мене була незначна травма, і я не могла добре стрибати. Але зараз все добре, я повністю відновилася і готова фізично та психологічно стрибати й робити це якомога високо", – заявила українка.