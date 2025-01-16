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Нема часу на розваги: Магучіх показала відео зі свого тренування

Богдан Войченко — 16 січня 2025, 11:00
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Нема часу на розваги: Магучіх показала відео зі свого тренування

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх отримала доволі дивний коментар на свою останню публікацію у соцмережах.

Фанат був здивований тим, що українка показує тренування, де вона стрибає через бар'єри, але не стрибає у висоту. Сьогодні "прилетіла" відповідь.

Ярослава виставила в Інстаграмі відео, на якому вона вже тренується за своїм профілем, залишився мотивуючи послання.

"До першого старту сезону не так багато часу", – написала українка.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.

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