Нема часу на розваги: Магучіх показала відео зі свого тренування

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх отримала доволі дивний коментар на свою останню публікацію у соцмережах.

Фанат був здивований тим, що українка показує тренування, де вона стрибає через бар'єри, але не стрибає у висоту. Сьогодні "прилетіла" відповідь.

Ярослава виставила в Інстаграмі відео, на якому вона вже тренується за своїм профілем, залишився мотивуючи послання.

" До першого старту сезону не так багато часу", – написала українка.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.