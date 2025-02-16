Американець Фішер встановив другий світовий рекорд протягом тижня

Американський легкоатлет Грант Фішер встановив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів у приміщенні.

Він показав результат 12:44,09, перевершивши попередній рекорд ефіопа Кененіса Бекеле – 12,49,60. Рекорд Бекеле тримався 21 рік, пише CNN.

27-річний бігун зробив це під час змагань David Hemery Valentine Invitational у Бостоні, штат Массачусетс, США.

Це сталося через шість днів після того, як Фішер побив світовий рекорд на дистанції 3000 метрів у приміщенні на Іграх у Міллроузі в Нью-Йорку.

"Я не знав, як почуватимуться мої ноги після минулого тижня. Чесно кажучи, вони почувалися дуже погано протягом кількох днів після. Два дні тому я трохи нервував через це. Вчора вони прийшли в норму, а сьогодні почувалися нормально… тож, я думаю, втома минула.

Залишилося кілька кіл до фінішу, я думав, що якщо я не "вибухну", то не зможу це зробити, а потім ці кола здалися 600-метровими", – з посмішкою прокоментував Грант свій рекорд.