Олімпійська чемпіонка Сеула у 66-річному віці встановила світовий рекорд

Легендарна португальська спортсменка Роза Мота, яка у марафоні здобула золото на Олімпійських іграх 1988 року у Сеулі, вихідними встановила світовий рекорд у віковій категорії 65-69 на дистанції 10 км.

Про це повідомляє A Bola.

66-річна спортсменка зробила це під час традиційної гонки São Silvestre, яка щорічно проводиться на вулицях Лісабона. Вона завершила гонку за 35 хвилин і 37 секунд.

Зазначимо, що їй належав і попередній рекорд. У січні в іспанському місті Валенсія вона пробігла 10 км за 35 хвилин і 45 секунд.

Роза також здобула бронзу ОІ-1984 в Лос-Анджелесі. Також вона перемагала на Бостонському та Чиказькому марафонах.