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У 39-річному віці померла 5-разова чемпіонка Норвегії з марафону

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 17:25
У 39-річному віці померла 5-разова чемпіонка Норвегії з марафону
Марта Катрін Мюр
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У 39-річному віці пішла з життя норвезька спортсменка Марта Катрін Мюр.

Про це повідомляє видання Tv2.no.

"Більше нічого сказати, крім того, що вона померла занадто рано. В родині горе. Її забрала страшна хвороба", – цитує джерело слова рідного брата спортсменки Андреса Мюре.

Щоб уникнути спекуляцій, сім'я також вирішила сказати, що Марта Катрін Мюре померла в будинку свого дитинства в Хунндалені, і що лікар встановив, що це була природна смерть, пише Oppland Arbeiderblad.

З 15-річного віку вона боролася з розладом харчування. Ця вада викликала і супутні хвороби.

За кар'єру Марта 5 разів вигравала чемпіонат Норвегії з марафону (2011, 2012, 2015, 2016 та 2018) та двічі з напівмарафону (2013 та 2014). Також ставала чемпіонкою молодіжного чемпіонату світу із зимового тріатлону.

Нагадаємо, учора пішов у засвіти легендарний голкіпер збірної Греції Нікос Сарганіс.

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