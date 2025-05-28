Килипко з найкращим результатом за чотири роки перемогла в Кубку України

Легкоатлетка Марина Килипко виграла Кубок України зі стрибків з жердиною.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Вона показала результат 4,50 м. Для неї це найкращий результат за останні 4 роки.

Кубок України зі стрибків з жердиною. Жінки

Марина Килипко (Харківська обл.) – 4.50 м. Тетяна Гамора (Харківська обл.) – 3.90 м. Кристина Пенська (м.Київ) – 3.80 м.

Килипко взяла цю позначку з третьої спроби. 29-річна легкоатлетка хотіла підкорити і висоту 4,60 м, але всі її три спроби виявилися невдалими.

Змагання проходили в Луцьку. Загалом за перемогу боролися 6 спортсменок.

Марина продовжила свою переможну серію на турнірах у 2025 році. Окрім чемпіонату України в приміщенні вона також стала переможницею на командній національній першості, що відбулася у січні.

Востаннє вона стрибала на 4.50 м на Олімпійських іграх у Токіо. Після виступу Килипко розплакалася, заявивши, що їй не дозволили взяти на ОІ особистого тренера.