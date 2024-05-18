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Кохан з другим найкращим результатом сезону переміг на турнірі в Лос-Анджелесі

Олександр Булава — 18 травня, 14:16
Кохан з другим найкращим результатом сезону переміг на турнірі в Лос-Анджелесі

Український метальник молота Михайло Кохан здобув перемогу в межах світового легкоатлетичного туру в Лос-Анджелесі (США).

Про це повідомляє World Athletics.

У своїй найкращій спробі він відправив снаряд на 80,33 м, що стало другим найкращим результатом Михайла у сезоні та є дуже близьким до особистого рекорду — 80,78 м.

Турнір в США відбувається в межах світового легкоатлетичного туру та має "золотий" рівень.

Нагадаємо, Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань, а раніше був п'ятим у фіналі чемпіонату світу.

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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