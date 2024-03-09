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Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань із рекордом сезону

Йому вперше підкорилося золото дорослого Кубку
Сьогодні 21:18 267 0
Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань із рекордом сезону
#Михайло Кохан

Джерело - Суспільне Спорт.

Українець Михайло Кохан із рекордом сезону вперше здобув золото дорослого Кубку Європи з метань, який проходить у Португалії. Наш легкоатлет став найкращим у метанні молота. 

Про його перемогу інформує Суспільне Спорт.

Кохан відразу захопив лідерство та не дозволив обійти себе нікому із суперників. У підсумку Михайло переміг з результатом 78,13 м, який підкорився атлету в останній спробі. 

Кубок Європи з метань

Метання молота. Чоловіки

9 березня

  1. Михайло Кохан (Україна) — 78.13 метра
  2. Бенце Халаш (Угорщина) — 76.22 м
  3. Крістос Франтцескакіс (Греція) — 74.96 м

Це дебютна нагорода української збірної на Кубку Європи, який триватиме два дні.

Нагадаємо, раніше Кохан став 5-м у фіналі чемпіонату світу в метанні молота.

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