Джерело - Суспільне Спорт.
Українець Михайло Кохан із рекордом сезону вперше здобув золото дорослого Кубку Європи з метань, який проходить у Португалії. Наш легкоатлет став найкращим у метанні молота.
Про його перемогу інформує Суспільне Спорт.
Кохан відразу захопив лідерство та не дозволив обійти себе нікому із суперників. У підсумку Михайло переміг з результатом 78,13 м, який підкорився атлету в останній спробі.
Кубок Європи з метань
Метання молота. Чоловіки
9 березня
- Михайло Кохан (Україна) — 78.13 метра
- Бенце Халаш (Угорщина) — 76.22 м
- Крістос Франтцескакіс (Греція) — 74.96 м
Це дебютна нагорода української збірної на Кубку Європи, який триватиме два дні.
Нагадаємо, раніше Кохан став 5-м у фіналі чемпіонату світу в метанні молота.