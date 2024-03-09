Йому вперше підкорилося золото дорослого Кубку

Джерело - Суспільне Спорт.

Українець Михайло Кохан із рекордом сезону вперше здобув золото дорослого Кубку Європи з метань, який проходить у Португалії. Наш легкоатлет став найкращим у метанні молота.

Про його перемогу інформує Суспільне Спорт.

Кохан відразу захопив лідерство та не дозволив обійти себе нікому із суперників. У підсумку Михайло переміг з результатом 78,13 м, який підкорився атлету в останній спробі.

Кубок Європи з метань

Метання молота. Чоловіки

9 березня

Михайло Кохан (Україна) — 78.13 метра Бенце Халаш (Угорщина) — 76.22 м Крістос Франтцескакіс (Греція) — 74.96 м

Це дебютна нагорода української збірної на Кубку Європи, який триватиме два дні.

Нагадаємо, раніше Кохан став 5-м у фіналі чемпіонату світу в метанні молота.