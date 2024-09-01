Кохан здобув золото на турнірі в Польщі

Український метальник молота Михайло Кохан посів перше місце на челенджері у Польщі у межах світового континентального туру.

Михайлу вдалося метнути молот на 77,71 метра, чого вистачило для перемоги. Друге та третє місце розділили поляки Павел Файдек (74,52 м) та Войцех Новицьки (74,29 м).

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра.

Найкращий результат у кар'єрі Михайло встановив у квітні в межах світового легкоатлетичного туру в Кенії — 80.76 м.