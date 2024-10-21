Не тренером: Геращенко сказала, ким хоче працювати після завершення кар'єри

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко не хоче ставати тренеркою після завершення спортивно кар'єри.

Про це бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі заявила в інтерв'ю Sport-express.ua.

"Розумію, що сьогодні мій приклад надихає дітей, які хочуть займатися спортом. Коли вони мене бачать, у більшості запалюються очі. Юнаки прагнуть почути щось цікаве, корисне і надихаюче. Це також моя місія, моя робота", – зазначила вона.

Геращенко зізналася, що хоче докласти зусиль для розвитку спорту в Україні.

"Я хочу допомагати розвивати спорт в нашій країні. Адже він є основою гарного самопочуття українців. Водночас важливими є результати на міжнародній арені, щоб у світі люди більше дізнавалися про Україну, незважаючи на всі негаразди в нашій країні", – сказала спортсменка.

При цьому із роллю тренера вона себе не асоціює.

"Я не дуже бачу себе в майбутньому тренером. Але бути психологом, який підбадьорює юних спортсменів, це інша справа", – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, на ОІ-2024 29-річній Геращенко з першої спроби підкорилися позначки 1,86, 1,91 та 1,95. Стрибок на 1,98 Ірині так і не дався, однак її суперниці також не зуміли взяти цю висоту.

Бронзу Ірина Геращенко розділила з австралійкою Елеанор Паттерсон, яка продемонструвала ідентичний результат. Для киянки це вже треті Олімпійські ігри, вона стала четвертою в Токіо-2020 (1,98 м) та десятою в Ріо-2016 (1,93).