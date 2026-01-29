Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Конкурентка Магучіх озвучила мету на сезон

Руслан Травкін — 29 січня 2026, 02:21
Конкурентка Магучіх озвучила мету на сезон
Ангеліна Топич
telegraf.rs

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич має амбітні плани на цей сезон. Вона збирається покращувати свої результати.

Її слова передає видання Telegraf.rs.

"Цього року вперше я не братиму участі в жодних юніорських змаганнях, жодних юніорських чемпіонатах, тож, можна сказати, я подорослішала.

Перше, що на мене чекає, – це чемпіонат світу в приміщенні в березні, а потім чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Я докладу всіх зусиль, щоб продовжити свою медальну серію", – заявила 20-річна Ангеліна.

Сербка минулоро року розділила "бронзу" ЧС-2025 разом з Ярославою Магучіх. Також вона посіла друге місце на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі, де українка стала переможницею. Окрім цього, Ангеліна стала чемпіонкою Європи у віковій категорії U-23.

Вона додала, що дуже пишається своїми успіхами за 2025-й.

"Це справді чудове відчуття, я дуже пишаюся всіма успіхами минулого року. Немає кращого доказу того, що я на правильному шляху", – додала легкоатлетка.

Раніше Драгутін Топич, батько та тренер спортсменки, висловився про конкуренцію з Магучіх. 

Читайте також :
Віруюча Оліслагерс, рекордсменка Великої Британії та дочка зірки НФЛ: чим відомі суперниці Магучіх і Левченко
Ярослава Магучіх Стрибки у висоту Ангеліна Топич

Ярослава Магучіх

Несподівана мотивація від маленького фаната: Магучіх отримала подарунок за рекордний стрибок у сезоні
Ми вийшли знову на хороший рівень: тренерка Магучіх – про рекордний стрибок Ярослави
Дуже неймовірно стрибалося: Магучіх – про свою феєричну перемогу на Меморіалі Дем'янюка
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі перемогла на турнірі імені Олексія Дем'янюка
Приходьте підтримати у Львові: Магучіх оголосила про початок нового сезону у легкій атлетиці

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік