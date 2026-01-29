Конкурентка Магучіх озвучила мету на сезон

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич має амбітні плани на цей сезон. Вона збирається покращувати свої результати.

Її слова передає видання Telegraf.rs.

"Цього року вперше я не братиму участі в жодних юніорських змаганнях, жодних юніорських чемпіонатах, тож, можна сказати, я подорослішала. Перше, що на мене чекає, – це чемпіонат світу в приміщенні в березні, а потім чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Я докладу всіх зусиль, щоб продовжити свою медальну серію", – заявила 20-річна Ангеліна.

Сербка минулоро року розділила "бронзу" ЧС-2025 разом з Ярославою Магучіх. Також вона посіла друге місце на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі, де українка стала переможницею. Окрім цього, Ангеліна стала чемпіонкою Європи у віковій категорії U-23.

Вона додала, що дуже пишається своїми успіхами за 2025-й.

"Це справді чудове відчуття, я дуже пишаюся всіма успіхами минулого року. Немає кращого доказу того, що я на правильному шляху", – додала легкоатлетка.

Раніше Драгутін Топич, батько та тренер спортсменки, висловився про конкуренцію з Магучіх.