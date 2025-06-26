Триразова олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри

Триразова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс оголосила про завершення кар'єри в кінці сезону.

Цитує 38-річну спортсменку NBC Sports.

Наразі вона готується виступити на чемпіонаті Ямайки, за підсумками якого троє найкращих у фіналі забігу на 100 метрів увійдуть до складу національної збірної для участі в чемпіонаті світу в Токіо у вересні, а також потраплять до естафетної команди 4×100 метрів.

"Упродовж наступних двох днів я востаннє вийду на доріжку Національного стадіону, і, якщо чесно, це один із тих моментів, на які я з нетерпінням чекаю. Знаєте чому? Бо мені абсолютно нічого втрачати, і водночас — є, що здобути. Тому що саме ваша любов, ваша підтримка і ваше заохочення тримали мене. Саме те, як ви мене вшановували. Саме те, як ви завжди були поруч. І коли я вийду на доріжку упродовж наступних двох днів, це буде не просто про біг. Це буде про можливості. Це про те, як ми продовжуємо змінювати уявлення про жінок в елітному спринті. Це про ваш час, про вшанування вашого часу. Це про знання того, чого ви хочете, і готовність пройти весь шлях заради цього", – розповіла Прайс.

Шеллі-Енн здобувала золото Олімпійських ігор у 2008 та 2012 роках на дистанції 100 м. Ще одне золото зіркова бігунка здобула на Іграх-2020, коли у складі збірної Ямайки виграла естафету 4х100. Олімпійські ігри 2024 року вона пропустила через травму.

Її найкращий рекорд за кар'єру – 10,60 секунди. Лише дві жінки показували на 100 метрах кращий результат. Її землячка Елейн Томпсон-Гера у 2021 році пробігла за 10,58 секунди. Світовий рекорд був встановлений ще в 1988 році, коли американка Флоренс Гріффіт-Джойнер подолала дистанцію за 10,49 секунди.