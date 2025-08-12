Українська правда
Знову підкорив нову висоту: Дюплантіс утринадцяте оновив світовий рекорд

Олексій Погорелов — 12 серпня 2025, 20:28
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс вже втринадцяте у своїй кар'єрі встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною.

Сьогодні, 12 серпня, 25-річний швед вкотре вписав своє ім'я в історію спорту під час етапу Золотої серії Континентального туру в Угорщині. З другої спроби Дюплантісу підкорилася планка в 6,29 м, що стало новим світовим рекордом. 

Варто зазначити, що Мондо вже втретє в 2025 році оновив рекорд. До цього 28 лютого він стрибнув на 6,27 м у Клермон-Феррані, а 15 червня у Стокгольмі спортсмен узяв висоту 6,28 м.

На рахунку Армана Дюплантіса вже тринадцять світових рекордів, які він почав встановлювати у 2020 році. Кожного разу він перевершує своє досягнення на 1 см.

Нагадаємо, що за кожний новий світовий рекорд Арман Дюплантіс отримує по 100 тисяч доларів.

Раніше Дюплантіс поговорив про 12-річного українця, який побив один з його рекордів.

