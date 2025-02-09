Американець Фішер встановив новий світовий рекорд з бігу на 3000 м у приміщенні

Американський легкоатлет Грант Фішер став новим володарем світового рекорду на дистанції 3000 м у приміщені.

27-річний бігун показав результат 7 хвилин, 22,19 секунди.

Це сталося на етапі Ігор Міллроуз у Нью-Йорку. Фішер випередив Коула Хокера на останньому колі. Його суперник показав результат 7 хвилин 23,14 секунди.

Зазначимо, що це був би також новий світовий рекорд, оскільки попередній був 7 хвилин, 23,81 секунди. Він належав ефіопу Ламечі Гірмі, який той встановив у 2023 році.

" Я в шоці. Я дуже радий. Не думав, що поб'ю навіть американський рекорд", – цитує Фішера World Athletics.

WORLD RECORD 😤



🇺🇸's Grant Fisher breaks the 3000m world indoor record with 7:22.91 at the @MillroseGames 🔥



FLASH 🔗 https://t.co/iVIqdrEtmO 📰#WorldIndoorTour pic.twitter.com/IvOvhuoAL3 — World Athletics (@WorldAthletics) February 8, 2025

GRANT FISHER WORLD RECORD 7:22.91 pic.twitter.com/mUvmyqqvRM — Mac Fleet (@macfleet) February 8, 2025

На Олімпійських іграх у Парижі Фішер здобув бронзу на дистанції 5000 м і 10000 м.