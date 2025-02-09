Американець Фішер встановив новий світовий рекорд з бігу на 3000 м у приміщенні
Грант Фішер
x.com/WorldAthletics
Американський легкоатлет Грант Фішер став новим володарем світового рекорду на дистанції 3000 м у приміщені.
27-річний бігун показав результат 7 хвилин, 22,19 секунди.
Це сталося на етапі Ігор Міллроуз у Нью-Йорку. Фішер випередив Коула Хокера на останньому колі. Його суперник показав результат 7 хвилин 23,14 секунди.
Зазначимо, що це був би також новий світовий рекорд, оскільки попередній був 7 хвилин, 23,81 секунди. Він належав ефіопу Ламечі Гірмі, який той встановив у 2023 році.
"Я в шоці. Я дуже радий. Не думав, що поб'ю навіть американський рекорд", – цитує Фішера World Athletics.
На Олімпійських іграх у Парижі Фішер здобув бронзу на дистанції 5000 м і 10000 м.