Світ повернувся до мене щасливою стороною: Дорощук – про історичний успіх на ЧС-2026

24-річний український легкоатлет Олег Дорощук відреагував на історичну для України перемогу у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні, що проходить у польському місті Торунь.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Дорощук першим з українців виграв "золото" чоловічих стрибків у висоту на ЧС у приміщенні.

"Сьогодні по техніці незадоволений трохи. Якось не так стрибалось. Одна спроба мені тільки сподобалася – на 2.22 м, виконав її за технікою. Що з іншого було не так? Та все. Якось там по розбігу підсів. Але це таке. Це аналітика, констатація фактів, що технічно [було не дуже]. Начебто і нормально, але здається, що світ трошки повернувся до мене щасливою стороною, бо 2.30 м там стояло нормально. За результатами не можу сказати, що сильно високо, хоча сектор дійсно гарний, я стрибучий, там гарні результати можу давати. Але сьогодні ось так", – сказав Дорощук.

Нагадаємо, на двох попередніх світових першостях Дорощук був у топ-5: у 2024-му став четвертим, стрибнувши на 2,24, а торік посів 5 місце з результатом 2,28 м.

Також зазначимо, що вперше в історії представники України стали чемпіонами і у чоловічих, і у жіночих стрибках у висоту на одному чемпіонаті світу. Напередодні Ярослава Магучіх виграла "золото" ЧС-2026 у приміщенні. При цьому срібну медаль виборола ще одна українка Юлія Левченко.