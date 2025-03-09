ЧЄ-2025: Гончаренко не кваліфікувалася у півфінал з бігу на 60 метрів

Українська спринтерка Діана Гончаренко не змогла вийти у півфінал з бігу на 60 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Вона показала останній час у своєму забігу та втратила шанси пройти до півфіналу за добором, фінішувавши з результатом 7.48 секунд,

Задля виходу в фінал Гончаренко мала увійти до четвірки найсильніших у своєму забігу або мати один з чотирьох найкращих результатів серед тих, хто не вийшов у півфінал.

Після забігу Діана прокоментувала результат.

"Почувалася добре, але хоч по підготовці ніби все ок, але з першого старту цього року все пішло не так, тож дуже рада, що була на першому чемпіонаті Європи. Над результатом будемо працювати", – наводить слова Гончаренко пресслужба ФЛАУ.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.

На сайті "Чемпіон" доступний розклад усіх змагань чемпіонату Європи з легкої атлетики для українських спортсменів.