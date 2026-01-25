Чемпіон світу з бігу на 800 метрів у приміщенні побив рекорд, який тримався 29 років

Чинний чемпіон світу з бігу на 800 метрів Джош Гоуї встановив новий світовий рекорд у приміщенні.

Спортсмен виступив у межах Золотого легкоатлетичного туру в Бостоні, де пробіг дистанцію за 1:42.50, що на 0.17 секунди краще, аніж Вілсон Кіпкетер – попередній рекордсмен. Зауважимо, що досягнення данського спортсмена трималось 29 років – його було встановлено у 1997 році у Парижі.

"На останніх 200 метрах я відчув підтримку та результат роботи, яку виконав за попередні кілька місяців.Виклався на повну та пишаюсь, що встановив цей час", – прокоментував своє досягнення Гоуї.

Зазначимо, що легкоатлет – чинний чемпіон світу: свою золоту медаль він здобув на ЧС у Нанкіні. Спортсмен також є рекордсменом з бігу на 600 метрів з часом 1:12.84 та власником найкращого результату серед американців у бігу на 1000 метрів – 2:14.48.

