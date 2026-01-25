Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Чемпіон світу з бігу на 800 метрів у приміщенні побив рекорд, який тримався 29 років

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 10:13
Джош Гоуї встановив світовий рекорд
Джош Гоуї
instagram.com/joshhoey21/

Чинний чемпіон світу з бігу на 800 метрів Джош Гоуї встановив новий світовий рекорд у приміщенні.

Спортсмен виступив у межах Золотого легкоатлетичного туру в Бостоні, де пробіг дистанцію за 1:42.50, що на 0.17 секунди краще, аніж Вілсон Кіпкетер – попередній рекордсмен. Зауважимо, що досягнення данського спортсмена трималось 29 років – його було встановлено у 1997 році у Парижі.

"На останніх 200 метрах я відчув підтримку та результат роботи, яку виконав за попередні кілька місяців.Виклався на повну та пишаюсь, що встановив цей час", – прокоментував своє досягнення Гоуї.

Зазначимо, що легкоатлет – чинний чемпіон світу: свою золоту медаль він здобув на ЧС у Нанкіні. Спортсмен також є рекордсменом з бігу на 600 метрів з часом 1:12.84 та власником найкращого результату серед американців у бігу на 1000 метрів – 2:14.48.

Раніше стали відомі найкращі легкоатлети 2025 року за версією World Athletics.

Легка атлетика

Легка атлетика

Найкраща легкоатлетка 2025 року оголосила про вагітність
Туреччина надала громадянство колишній світовій рекордсменці та призеру ОІ-2024 з Кенії
ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва
Несподівана мотивація від маленького фаната: Магучіх отримала подарунок за рекордний стрибок у сезоні
Дуже неймовірно стрибалося: Магучіх – про свою феєричну перемогу на Меморіалі Дем'янюка

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік