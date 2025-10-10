Брат олімпійського чемпіона отримав трирічну дискваліфікацію через шпигунство
Джакомо Торту, брат італійського спринтера Філіппо Торту, отримав трирічну дискваліфікацію за шпигунство за італійським атлетом Марселем Джейкобсом, який разом із Філіппо ставав Олімпійським чемпіоном у дисципліні 4х100.
Про це повідомляє Rfi.fr.
За даними ЗМІ, Джакомо Торту, сам колишній спортсмен, а нині керівник академії спринту в Мілані, намагався скористатися послугами приватного детективного агентства, щоб отримати доступ до персональних даних Джейкобса, щоб викрити його у вживанні допінгу.
Філіппо Торту, який разом з Джейкобсом виграв історичну золоту медаль для Італії в естафеті 4х100 метрів на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо, не знав про дії свого брата
Джейкобс також став сенсаційним олімпійським чемпіоном на стометрівці в Токіо. Відтоді йому часто заважали проблеми зі здоров'ям.
Він вигравав титул чемпіона Європи у 2022 та 2024 роках. Позаминулого року на чемпіонаті світу він допоміг естафетній команді здобути срібло разом із Філіппо Торту. Цього року на чемпіонаті світу в Токіо він вибув у півфіналі стометрівки.
