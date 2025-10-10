Українська правда
Брат олімпійського чемпіона отримав трирічну дискваліфікацію через шпигунство

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 14:32
Марсель Джейкобс і Філіппо Торту
Джакомо Торту, брат італійського спринтера Філіппо Торту, отримав трирічну дискваліфікацію за шпигунство за італійським атлетом Марселем Джейкобсом, який разом із Філіппо ставав Олімпійським чемпіоном у дисципліні 4х100.

Про це повідомляє Rfi.fr.

За даними ЗМІ, Джакомо Торту, сам колишній спортсмен, а нині керівник академії спринту в Мілані, намагався скористатися послугами приватного детективного агентства, щоб отримати доступ до персональних даних Джейкобса, щоб викрити його у вживанні допінгу.

Філіппо Торту, який разом з Джейкобсом виграв історичну золоту медаль для Італії в естафеті 4х100 метрів на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо, не знав про дії свого брата

Джейкобс також став сенсаційним олімпійським чемпіоном на стометрівці в Токіо. Відтоді йому часто заважали проблеми зі здоров'ям.

Він вигравав титул чемпіона Європи у 2022 та 2024 роках. Позаминулого року на чемпіонаті світу він допоміг естафетній команді здобути срібло разом із Філіппо Торту. Цього року на чемпіонаті світу в Токіо він вибув у півфіналі стометрівки.

Нагадаємо, італійські плавчихи Бенедетта Пілато та К'яра Тарантіно відсторонені на 90 днів через справу про крадіжку в магазині безмитної торгівлі в аеропорту Сінгапуру.

