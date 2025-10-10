Українська правда
Чемпіон Плавання

Збірна Італії відсторонила двох зірок за крадіжку парфумів у duty free

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 06:18
federnuoto.it

Італійські плавчихи Бенедетта Пілато та К'яра Тарантіно відсторонені на 90 днів через справу про крадіжку в магазині безмитної торгівлі в аеропорту Сінгапуру.

Про це повідомила пресслужба La Federazione Italiana Nuoto (Федерації плавання Італії).

Спортсменки після чемпіонату світу, що відбувся в липні-серпні, відпочили на Балі, а до Італії поверталися через Сінгапур, де їх затримали біля виходу на посадку.

За інформацією від журналістів, на камерах відеоспостереження було видно, що Тарантіно спеціально заховала парфуми в сумочку Пілато.

Завдяки зусиллям дипломатів з Посольства Італії дівчата вийшли на волю.

Через дискваліфікацію від Федерації плавання Італії  спортсменки пропустять грудневий чемпіонат Європи на короткій воді (у басейні 25 м). Він відбудеться в Польщі.

Бенедетта Пілато стала чемпіонкою світу на стометрівці брасом. Також вона вигравала двічі чемпіонат світу на короткій воді (2020, 2022).

Її напарниця має скромніші досягнення. Тарантіно здобувала бронзу ЧЄ-2021 в естафеті, а також три срібла на континентальних першостях на короткій воді (також в естафетах).

