Поставили неправильний діагноз: Бех-Романчук відверто розповіла про свої проблеми зі здоров’ям

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям, з якими вона бореться вже тривалий час.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

За словами спортсменки у 2020 році їй діагностували синдром полікістозних яєчників. Передумови виникли ще у 2019 році, коли під час підготовки до чемпіонату світу вона різко втратила вагу.

"У мене є проблеми зі здоров’ям. У 2020 році мені поставили діагноз — синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед ЧС-2019 дуже різко схудла. Схудла я на тлі того, що мені був поставлений неправильний діагноз по кишківнику, відповідно неправильне лікування. Я на зборах, готуюсь до чемпіонату світу, можливості обстежитись нема, плюс постійне дієтичне харчування. Я втратила за два тижні 4,5 кг. І це не просто м’язова пішла, це була чисто жирова. Тобто я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі", – сказала вона.

Бех-Романчук не могла пройти повноцінне лікування вона не могла через ризики, пов’язані з антидопінговим контролем.

"Спочатку все було гаразд, але потім через місяць почали сипатись мої гормони. Я зіштовхнулась з тим, що зник цикл, потім наче він відновився, все гаразд, але взимку я звернулась до лікаря з відчуттям болю, і після цього мені поставили діагноз — синдром полікістозних яєчників. Всі ці роки я пролікуватись так, як необхідно, не могла. Постійно лікування — це ризики. Ризики того, що ти десь здасиш якусь не таку пробу чи ще щось. Дуже багато людей думають, що ми, спортсмени, робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу — це людина свідомо десь щось приймає", – сказала Бех-Романчук.

Бех-Романчук – учасниця Олімпіад 2016, 2020 та 2024 років. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023 завойовувала срібло чемпіонатів світу з легкої атлетики.

Нагадаємо, що 19 серпня стало відомо про рішення Athletics Integrity Unit дискваліфікувати Марину Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.