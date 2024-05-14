Фельфнер виграв золото міжнародного турніру в Німеччині з метання списа

Український спортсмен Артур Фельфнер переміг на міжнародному турнірі з метання списа "бронзового" рівня, який відбувся в німецькому Оффенбурзі. Результат 83,95 метра став його другим кращим за кар'єру.

Про це інформує Суспільне Спорт.

Наразі Фельфнер посідає 18-те місце світового рейтингу. Якщо він потрапить у топ-32, то буде захищати "синьо-жовті" кольори на Олімпійстьких іграх-2024 в Парижі.

Переможці та призери

Артур Фельфнер (Україна) — 83,95 м Макс Денінг (Німеччина) — 80,50 м Моріс Фойгт (Німеччина) — 78,92 м

Особистим рекордом українця є 84,32 метра, який спортсмен установив на змаганнях у словацькому Шаморіні в червні 2022 року. Цей результат також є молодіжним та юніорським рекордами України.

Нагадаємо, Фельфнер виграв "доросле золото" Кубоку Європи з метань у Португалії. На цих змаганнях інший українець Михайло Кохан також переміг серед дорослих молотобійців.