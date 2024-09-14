Артур Фельфнер — шостий у дебютному фіналі Діамантової ліги у метанні списа

Український метальник списа Артур Фельфнер вперше виступив у фіналі Діамантової ліги. Змагання у Брюсселі українець закінчив на шостому місці.

Після перших трьох спроб український метальник списа зайняв шосте місце. Проте спробою на 79.40 м Фельфнер випередив бельгійця Тімоті Германа на 3 метри.

Покращити результат 20-річному українцю вдалося у п'ятій спробі, він метнув спис на 79.86 м. Однак Артур залишився на шостому місці — від японця Родеріка Генкі Діна його відділяло 51 сантиметр.

Діамантова ліга. Метання списа, фінал

1. 🥇 Андерсон Пітерс (Гренада) — 87,87

2. 🥈 Нірадж Чопра (Індія) — 87,86

3. 🥉Юліан Вебер (Німеччина) — 85,97

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6. Артур Фельфнер (Україна) — 79,40

Нагадаємо, нещодавно українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото, а Ірина Геращенко здобула бронзу у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.