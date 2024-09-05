Фельфнер став сьомим на етапі Діамантової ліги у Цюриху

Українець Артур Фельфнер посів сьоме місце у метанні списа на етапі легкоатлетичної Діамантової ліги у місті Цюрих (Швейцарія).

Українець у четвертій спробі показав свій найкращий результат на змаганні — 75.89 м.

У цьому сезоні його найкращий результат – 83,95 м. Особистий рекорд Артур встановив у 2022 році – 84,32 м.

Перемогу здобув Андерсон Пітерс із Гренади (85,72 м). Німець Юліан Вебер став другим (85,33 м), замкнув трійку японець Родерік Генкі (82,69 м).

Зазначимо, що на цьому етапі Ярослава Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту, Ірина Геращенко стала третьою.