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Стрип-шоу на полі: голий фанат зірвав матч у Чехії і отримав за це удар у пах від голкіпера

Богдан Войченко — 11 червня 2025, 10:27
Скріншот
Стрип-шоу на полі: голий фанат зірвав матч у Чехії і отримав за це удар у пах від голкіпера

Сцени, які більше нагадують комедію, ніж футбольний матч, розігралися у Чехії під час поєдинку третьої ліги між Моторлет та Локо.

У другому таймі матч несподівано перервав абсолютно оголений вболівальник, який вибіг на поле з однією-єдиною річчю на собі шарфом на шиї.

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Він прямував прямо до воротаря гостей Патрика Шторце, який спершу намагався відступити, а потім вирішив діяти жорстко: відправив порушника за межі поля ударом між ніг.

"Було на межі, але ми врятувалися. У другому таймі хоч якесь розмаїття", пожартував воротар на своїх сторінках у соцмережах.

У клубі до інциденту поставилися з гумором: навіть голова Моторлет Рудольф Блажек, відомий як колишній кандидат на пост президента чеського футболу, поширив пост Шторце у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що оголений вболівальник вибіг на поле під час Супербоулу.

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