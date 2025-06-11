Стрип-шоу на полі: голий фанат зірвав матч у Чехії і отримав за це удар у пах від голкіпера
Сцени, які більше нагадують комедію, ніж футбольний матч, розігралися у Чехії під час поєдинку третьої ліги між Моторлет та Локо.
У другому таймі матч несподівано перервав абсолютно оголений вболівальник, який вибіг на поле з однією-єдиною річчю на собі – шарфом на шиї.
Він прямував прямо до воротаря гостей Патрика Шторце, який спершу намагався відступити, а потім вирішив діяти жорстко: відправив порушника за межі поля ударом між ніг.
"Було на межі, але ми врятувалися. У другому таймі хоч якесь розмаїття", – пожартував воротар на своїх сторінках у соцмережах.
У клубі до інциденту поставилися з гумором: навіть голова Моторлет Рудольф Блажек, відомий як колишній кандидат на пост президента чеського футболу, поширив пост Шторце у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що оголений вболівальник вибіг на поле під час Супербоулу.