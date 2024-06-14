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Жіноча збірна України вдруге в історії не виступить на Олімпіаді

Владислав Уткін — 14 червня, 18:01
Жіноча збірна України вдруге в історії не виступить на Олімпіаді

Жіноча збірна України зі стрільби з лука не змогла кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

У турецькій Анталії відбулося жіноче командне змагання заключного ліцензійного турніру. До Ігор-2024 мали відібратися чотири збірні, тобто півфіналісти турніру.

Українська команда, у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Ольги Чоботаренко, зазнала невдачі на стадії чвертьфіналу у протистоянні з лучницями Китайського Тайбею (1:5).

Відтак Україна лише вдруге не буде представлена у жіночих командних змаганнях Олімпіади. Вперше це сталося в Пекіні 2008 року.

Зазначимо, Україна має одну ліцензію в стрільбі з лука на Ігри у Парижі. Її здобув Михайло Усач у травні цього року.

Раніше ми повідомляли, що Павлова виборола срібло на І етапі Гран-прі Європи.

Жіноча збірна Стрільба з лука Вероніка Марченко Олімпіада-2024 Анастасія Павлова

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