Жіноча збірна України вдруге в історії не виступить на Олімпіаді

Жіноча збірна України зі стрільби з лука не змогла кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

У турецькій Анталії відбулося жіноче командне змагання заключного ліцензійного турніру. До Ігор-2024 мали відібратися чотири збірні, тобто півфіналісти турніру.

Українська команда, у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Ольги Чоботаренко, зазнала невдачі на стадії чвертьфіналу у протистоянні з лучницями Китайського Тайбею (1:5).

Відтак Україна лише вдруге не буде представлена у жіночих командних змаганнях Олімпіади. Вперше це сталося в Пекіні 2008 року.

Зазначимо, Україна має одну ліцензію в стрільбі з лука на Ігри у Парижі. Її здобув Михайло Усач у травні цього року.

Раніше ми повідомляли, що Павлова виборола срібло на І етапі Гран-прі Європи.