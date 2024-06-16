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Українка втретє поспіль відібралася на Олімпійські ігри-2024 у стрільбі з лука

Игорь Чернявский — 16 червня, 16:22
Українка втретє поспіль відібралася на Олімпійські ігри-2024 у стрільбі з лука

Українська лучниця Вероніка Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Для того, аби кваліфікуватися на Олімпіаду, 31-річній львів’янці було достатньо вийти до чвертьфіналу відбіркового турніру в турецькій Анталії. Марченко впевнено впоралася із завданням, розгромивши словачку Тінкару Кардінар із рахунком 6:0.

Зазначимо, що це друга ліцензія України у стрільбі з лука на цьогорічних Олімпійських іграх.

Вероніка втретє виступить на Олімпіаді. Раніше вона змагалася в Ріо у 2016 році та в Токіо у 2021-му.

Стрільба з лука Вероніка Марченко Олімпійські ігри-2024

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