Українка втретє поспіль відібралася на Олімпійські ігри-2024 у стрільбі з лука

Українська лучниця Вероніка Марченко здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Для того, аби кваліфікуватися на Олімпіаду, 31-річній львів’янці було достатньо вийти до чвертьфіналу відбіркового турніру в турецькій Анталії. Марченко впевнено впоралася із завданням, розгромивши словачку Тінкару Кардінар із рахунком 6:0.

Зазначимо, що це друга ліцензія України у стрільбі з лука на цьогорічних Олімпійських іграх.

Вероніка втретє виступить на Олімпіаді. Раніше вона змагалася в Ріо у 2016 році та в Токіо у 2021-му.