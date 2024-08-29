Українські лучники Цимбалюк та Наумчук отримали суперників в 1/8 фіналу Паралімпіади-2024

У чоловічій стрільбі з лука завершилася кваліфікація особистого турніру серед чоловіків.

За підсумками кваліфікації українці Руслан Цимбалюк та Василь Наумчук дізналися суперників в 1/16 фіналу. Цимбалюк змагатиметься з Ханреучаєю Нетсірі з Таїланду, а Наумчуку протистоятиме індонезієць Холідін. Матчі відбудуться 4 вересня.

Зазначимо, що спортсмени, які посіли у кваліфікації 1 та 2 місце, пробилися до 1/8 фіналу напряму. Наумчук у кваліфікації показав найгірший результат — 473 очки та 30 місце, через що отримав складного суперника на старті турнірного шляху.

Руслан Цимбалюк набрав у кваліфікації 604 бали, поціливши при цьому 11 разів у десятку. Однак, попри це, показав у кваліфікації лише 20-й результат.