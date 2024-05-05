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"Нейтральний" Рубльов виграв турнір у Мадриді

Сьогодні 22:35 172 0
"Нейтральний" Рубльов виграв турнір у Мадриді
#АТР, #Фелікс Оже-Альяссім, #Андрєй Рубльов

Джерело - Чемпіон.

"Нейтральний" росіянин Андрєй Рубльов (8) переміг канадця Фелікса Оже-Альяссімома (35) у фінальному матчі на ґрунтовому турнірі ATP 1000 в іспанському Мадриді.

Гра завершилася на користь росіянина з рахунком 4:6, 7:5, 7:5.

Це був шостий матч тенісистів, канадець виграв лише один раз.

Рубльов у чвертьфіналі пройшов іспанця Карлоса Алькараса, який вигравав цей турнір два роки поспіль (2022, 2023), але на поточному змаганні виступав із недолікованою травмою передпліччя, через яку вже оголосив, що пропустить наступний "тисячник" у Римі.

Цікаво, що Оже-Альяссімом на шляху до фіналу тричі проходив на відмовах суперників. А його італійський опонент Яннік Сіннер узагалі ще задовго до протистояння знявся.

Mutua Madrid Open — ATP1000
Мадрид, Іспанія 
Ґрунт 
Одиночний розряд, чоловіки
Фінал, 5 травня

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Андрєй Рубльов (країна-терористка) 6:4, 5:7, 5:7

Нагадаємо, напередодні перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала білоруску Аріну Соболенко в фіналі жіночої частини турніру.

Раніше кривдниця першої ракетки України Еліни Світоліної виграла парний турнір у Мадриді.

Інші українські тенісистки покинули змагання на ранніх стадіях. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд.

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