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28.04.2024 07:21 872

Алькарас пропустить Мастерс у Римі

Сьогодні 14:54 116 0
Алькарас пропустить Мастерс у Римі
#Карлос Алькарас

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас не зможе взяти участь у Мастерсі в Римі через травму.

Про це він повідомив у твіттері.

"Я відчував біль після гри в Мадриді, дискомфорт у руці. Сьогодні я проходив обстеження, у мене набряк м'яза у пронаторі, наслідок моєї останньої травми. На жаль, я не зможу грати в Римі. Мені потрібен відпочинок, щоб відновитися і мати можливість грати на 100% без болю. Пробачте, побачимось наступного року", — написав тенісист.

Нагадаємо, через травму правої руки Алькарас також пропустив Мастерс в Монте-Карло.

Зазначимо, що у поточному сезоні 2-разовий тріумфатор турнірів серії Grand Slam здобув перемогу на змаганні в Індіан-Веллсі. Це стало 5 перемогою на турнірах серії Мастерс для Алькараса — він став другим, кому підкорилось таке досягнення до 21 року. Першим був інший іспанець Рафаель Надаль.

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