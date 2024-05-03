Алькарас пропустить Мастерс у Римі

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас не зможе взяти участь у Мастерсі в Римі через травму.

Про це він повідомив у твіттері.

"Я відчував біль після гри в Мадриді, дискомфорт у руці. Сьогодні я проходив обстеження, у мене набряк м'яза у пронаторі, наслідок моєї останньої травми. На жаль, я не зможу грати в Римі. Мені потрібен відпочинок, щоб відновитися і мати можливість грати на 100% без болю. Пробачте, побачимось наступного року", — написав тенісист.

Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al… pic.twitter.com/hCm87LLIhH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 3, 2024

Нагадаємо, через травму правої руки Алькарас також пропустив Мастерс в Монте-Карло.

Зазначимо, що у поточному сезоні 2-разовий тріумфатор турнірів серії Grand Slam здобув перемогу на змаганні в Індіан-Веллсі. Це стало 5 перемогою на турнірах серії Мастерс для Алькараса — він став другим, кому підкорилось таке досягнення до 21 року. Першим був інший іспанець Рафаель Надаль.