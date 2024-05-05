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28.04.2024 07:21 943

Кривдниця Світоліної виграла парний турнір у Мадриді

Сьогодні 18:07 100 0
Кривдниця Світоліної виграла парний турнір у Мадриді
#Зігемунд, #Барбора Крейчикова, #Крістіна Букса, #Сара Соррібес Тормо

Джерело - Чемпіон.

Сара Соррібес-Тормо та Крістіна Букса (Іспанія) виграли парний турнір категорії WTA 1000 у Мадриді. 

У фіналі вони здолали чешку Барбору Крейчикову та німкеню Лауру Зігемунд. Матч завершився з рахунком 6:0, 6:2. 

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Мадрид, Іспанія 
Ґрунт 
Парний розряд
Фінал, 5 травня

Крістіна Букса та Сара Соррібес Тормо (Іспанія) — Барбора Крейчикова (Чехія) та Лаура Зігемунд (Німеччина) — 6:0, 6:2

Сара Соррібес-Тормо грала в Мадриді й у одиночному розряді. У другому колі вона вибила першу ракетку України Еліну Світоліну. На стадії 1/8 фіналу 27-річну іспанку зупинила Іга Швьонтек, яка в підсумку виграла турнір

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